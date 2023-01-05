8 ГБ против 16 ГБ оперативки: сравнение в одиннадцати играх

Авторы канала PC Support & Gaming Test в выпуске на YouTube запустили 11 игр на двух сборках: с Ryzen 3 3100, GTX 1650 S, а также с 8/16 ГБ ОЗУ. При этом тестировались конфигурации в 1080p.

В Valorant с низким пресетом средний FPS составлял 218 к/с (8 ГБ) и 255 к/с (16 ГБ).

Cyberpunk 2077 запускался тоже на низких настройках графики. В среднем в этой игре удалось получить 55 к/с и 60 к/с (8 ГБ и 16 ГБ ОЗУ соответственно).

Игра Red Dead Redemption 2 шла с низким пресетом и средней частотой кадров 73 к/с (с 8 ГБ ОЗУ) и 84 к/с (с 16 ГБ ОЗУ).

Marvel's Spider-Man Remastered запускалась с очень низким пресетом. Также в ней в среднем удавалось получить 85 к/с (8 ГБ) и 94 к/с (16 ГБ).

В God of War на низких настройках графики и с FSR Ultra Performance средняя частота кадров находилась на уровне 91 к/с (с 8 ГБ оперативной памяти) и 117 к/с (с 16 ГБ оперативной памяти).