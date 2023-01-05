8 ГБ против 16 ГБ оперативки: сравнение в одиннадцати играх

8 ГБ против 16 ГБ оперативки: сравнение в одиннадцати играхВелика ли разница?
В выпуске на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты выяснили, насколько будет отличаться средний FPS в современных играх, если запустить их на компьютерах с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Тестировались все игры в Full HD.
Фото: PC Support & Gaming Test
Авторы канала PC Support & Gaming Test в выпуске на YouTube запустили 11 игр на двух сборках: с Ryzen 3 3100, GTX 1650 S, а также с 8/16 ГБ ОЗУ. При этом тестировались конфигурации в 1080p.
В Valorant с низким пресетом средний FPS составлял 218 к/с (8 ГБ) и 255 к/с (16 ГБ).
Cyberpunk 2077 запускался тоже на низких настройках графики. В среднем в этой игре удалось получить 55 к/с и 60 к/с (8 ГБ и 16 ГБ ОЗУ соответственно).
Игра Red Dead Redemption 2 шла с низким пресетом и средней частотой кадров 73 к/с (с 8 ГБ ОЗУ) и 84 к/с (с 16 ГБ ОЗУ).
Marvel's Spider-Man Remastered запускалась с очень низким пресетом. Также в ней в среднем удавалось получить 85 к/с (8 ГБ) и 94 к/с (16 ГБ).
В God of War на низких настройках графики и с FSR Ultra Performance средняя частота кадров находилась на уровне 91 к/с (с 8 ГБ оперативной памяти) и 117 к/с (с 16 ГБ оперативной памяти).
CS:GO шла с низкими параметрами графики. В среднем в этом игре частота кадров равнялась 272 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 293 к/с (16 ГБ ОЗУ).
Grand Theft Auto V запускалась с пресетом Normal. Средняя производительность здесь составляла 106 к/с (с 8 ГБ) и 116 к/с (16 ГБ).
В Call of Duty: Warzone на низких настройках средняя частота кадров равнялась 88 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 89 к/с (16 ГБ ОЗУ).
Forza Horizon 5 шла с очень низким пресетом. Средний FPS в этом случае находился с 8 ГБ - на уровне 114 к/с, с 16 ГБ - на уровне 124 к/с.
В Apex Legends удалось получить в среднем на низких настройках 133 к/с (с 8 ГБ оперативки) и 127 к/с (с 16 ГБ оперативной памяти).
Наконец, PUBG шла с очень низким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 134 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 187 к/с (16 ГБ ОЗУ).
Вывод
В среднем в Full HD во всех 11 играх, которые участвовали в тестировании, разница в FPS между 8 и 16 ГБ составляла 14 % (124 к/с против 141 к/с соответственно).
Характеристики игровой сборки:
- процессор Amd Ryzen 3 3100 4 Cores 8 Threads (Base:- 3.6GHz, Boost:- 3.9GHz);
- оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 3200 Mhz;
- видеокарта Colorful GTX 1650 SUPER NB V 4GB GDDR6 Stock;
- HDD Seagate BarraCuda 1TB 7200 Rpm;
- SSD Western Digital 500GB;
- материнская плата MSI A320M-A Pro Max;
- блок питания Cooler Master MWE White 550W;
- операционная система Windows 10.