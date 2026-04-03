8BitDo показала клавиатуру в честь 50-летия Apple в стиле старых ПК

03 апреля 2026
8BitDo показала клавиатуру в честь 50-летия Apple в стиле старых ПКСтоит… 500 долларов
8BitDo представила Retro 68 AP50th Limited Edition. Клавиатура вдохновлена компьютером Apple II. Дизайн выполнен в бежево-коричневых тонах. Цена — 499,99 долларов и всего около 50 штук будет выпущено, пишут СМИ.
Корпус, колпачки клавиш и кнопки полностью сделаны из алюминия. Внутри — механические переключатели Kailh BOX Ice Cream Pro Max. Их можно заменять без пайки.
Клавиатура беспроводная: работает через Bluetooth или специальный адаптер на 2,4 ГГц. Можно подключить и по проводу. Встроенный аккумулятор на 6500 мАч дайт до 300 часов работы (заряжается 9 часов). Есть подсветка, программируемые кнопки, отдельная ручка громкости. Клавиатура подходит для Windows, macOS и Android.
В комплекте: сама клавиатура, две большие программируемые кнопки, кабель, адаптер, чехол для переноски и сертификат подлинности.