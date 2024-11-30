8BitDo выпустила механическую клавиатуру в Xbox-стиле

Кроме того, 8BitDo представляет мышь Retro R8 Mouse — Xbox Edition, призванную дополнить клавиатуру. Мышь имеет четыре настраиваемые кнопки, оптический сенсор PAW 3395 с разрешением до 26 000 DPI и регулируемую частоту опроса. В комплект также входит док-станция для зарядки.

Клавиатура и мышь поступят в продажу в середине января 2025 года.