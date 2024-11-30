8BitDo выпустила механическую клавиатуру в Xbox-стиле

Опубликовано 30 ноября 2024, 07:301 мин.
8BitDo выпустила механическую клавиатуру в Xbox-стилеС RGB-подсветкой и мышью
8BitDo представила Retro 87 Mechanical Keyboard — Xbox Edition, новый вариант популярной клавиатуры, вдохновленный легендарной прозрачно-зеленой эстетикой консолей Xbox. В этой версии, цена которой составляет $ 119,99 и которая уже доступна для предварительного заказа, 8BitDo впервые применила RGB-подсветку, предлагающую восемь режимов динамического освещения.
© 8bitdo
Клавиатура имеет 87 клавиш, включая кнопку с логотипом Xbox для быстрого доступа к панели Windows. В ней используются прочные двухслойные колпачки из ABS с матовым УФ-покрытием и переключатели Kailh Jellyfish X. Аккумулятор емкостью 2000 мАч обещает до 200 часов работы.
Кроме того, 8BitDo представляет мышь Retro R8 Mouse — Xbox Edition, призванную дополнить клавиатуру. Мышь имеет четыре настраиваемые кнопки, оптический сенсор PAW 3395 с разрешением до 26 000 DPI и регулируемую частоту опроса. В комплект также входит док-станция для зарядки.
Клавиатура и мышь поступят в продажу в середине января 2025 года.