А как же санкции: Nvidia предрекли $12 млрд дохода с продаж GPU в Китай

Этот прогнозируемый показатель почти вдвое выше, чем у конкурирующего ускорителя Ascend 910B от Huawei. Несмотря на предыдущие сообщения о том, что Nvidia снизила цены из-за конкуренции со стороны китайских решений для ускорения ИИ, графический процессор H20, разработанный в соответствии с ограничениями на производительность, введенными администрацией Байдена, по-прежнему пользуется высоким спросом.

Ascend 910B, сравнимый по производительности с Nvidia A100, производится китайским чипмейкером SMIC по 7-нм техпроцессу. Если прогнозы SemiAnalysis сбудутся, это станет значительным облегчением для Nvidia, чьи продажи в Китае в последнее время были "средними".