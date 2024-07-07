А как же санкции: Nvidia предрекли $12 млрд дохода с продаж GPU в Китай

Опубликовано 07 июля 2024, 00:00
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А как же санкции: Nvidia предрекли $12 млрд дохода с продаж GPU в КитайНесмотря на торговые ограничения США
Согласно прогнозам исследовательской компании SemiAnalysis, в 2024 году Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на продажах графических процессоров в Китай, несмотря на торговые ограничения США. Ожидается, что гигант GPU поставит на китайский рынок более 1 миллиона ИИ-ускорителя H20 по цене от $12 000 до $13 000, сообщает The Register.
Этот прогнозируемый показатель почти вдвое выше, чем у конкурирующего ускорителя Ascend 910B от Huawei. Несмотря на предыдущие сообщения о том, что Nvidia снизила цены из-за конкуренции со стороны китайских решений для ускорения ИИ, графический процессор H20, разработанный в соответствии с ограничениями на производительность, введенными администрацией Байдена, по-прежнему пользуется высоким спросом.
Ascend 910B, сравнимый по производительности с Nvidia A100, производится китайским чипмейкером SMIC по 7-нм техпроцессу. Если прогнозы SemiAnalysis сбудутся, это станет значительным облегчением для Nvidia, чьи продажи в Китае в последнее время были "средними".