«Абсолютный монстр»: Apple представила совершенно новый настольный компьютер Mac

«Абсолютный монстр»: Apple представила совершенно новый настольный компьютер MacНа чипе M1 Ultra
Mac Studio может работать на новейшем и самом мощном процессоре Apple — M1 Ultra. Новый настольный компьютер поддерживает работу с четырьмя дисплеями Pro Display XDR, а также с дополнительным 4K дисплеем.
В Mac Studio есть следующие порты: Thunderbolt 3, USB-C, USB-A, слот для SD карт, ethernet, HDMI и разъём для наушников. Сам Mac Studio в ширину составляет 7,7 дюйма, а в высоту — 3,7 дюйма. У компьютера будет улучшенная система охлаждения с двумя большими кулерами.
Mac Studio выйдет в двух версиях: с процессором M1 Max или M1 Ultra; будет предлагаться до 128 ГБ RAM и до 8 ТБ хранилища.
А вот так будет выглядеть монитор для компьютера:
Диагональ экрана дисплея достигает 27 дюймов, а разрешение — 5K. Его можно использовать как в альбомной, так и в портретной ориентации. В монитор будет встроена 12-Мп ультраширокоугольная камера для видеоконференций. Из портов у Studio Display будет три USB-C и один Thunderbolt. Внутри монитора установлен чип A13 Bionic для работы веб-камеры.
Цены на Mac Studio будут начинаться с $1999 для версии с M1 Max и с $3999 для версии с M1 Ultra. Стоимость Studio Display будет стартовать с $1599. Продажи в США начнутся 18 марта.