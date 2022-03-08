«Абсолютный монстр»: Apple представила совершенно новый настольный компьютер Mac

Mac Studio может работать на новейшем и самом мощном процессоре Apple — M1 Ultra. Новый настольный компьютер поддерживает работу с четырьмя дисплеями Pro Display XDR, а также с дополнительным 4K дисплеем.

В Mac Studio есть следующие порты: Thunderbolt 3, USB-C, USB-A, слот для SD карт, ethernet, HDMI и разъём для наушников. Сам Mac Studio в ширину составляет 7,7 дюйма, а в высоту — 3,7 дюйма. У компьютера будет улучшенная система охлаждения с двумя большими кулерами.