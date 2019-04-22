Acer: игровые компьютеры покупают не ради игр

По словам Чена, 15% покупателей игровых компьютеров Acer не интересуется играми. Они приобретают эти модели исключительно из-за их производительных мощностей, которые подходят для решения профессиональных задач. По этой причине Acer решила обратить внимание на таких покупателей и предложить им мощные системные блоки в комплекте с качественными мониторами, обладающими хорошей цветопередачей. Кроме того, компания хочет поставлять такие компьютеры вместе с гарнитурами виртуальной реальности, которые могут пригодиться в работе.

Acer показала первые варианты воплощения новой концепции — линейку ConceptD. Это мощные компьютеры со спокойным дизайном, который придётся по вкусу дизайнерам и программистам. Именно за счёт таких продуктовых линеек, предназначенных для профессионалов с высоким доходом, Acer и рассчитывает поддерживать своё положение на рынке.

Интервью с Ченом опубликовал ресурс PCWorld. Журналисты говорили с главой Acer о том, как компания собирается выживать, когда спрос на ПК лишь снижается.