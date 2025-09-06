Acer показала игровые ПК на RTX 5090 и RTX 5080

Predator Orion 7000 — флагман серии. Он оснащается процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. ПК поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 6 ТБ SSD-накопителей, а также дополнительные HDD до 4 ТБ. За охлаждение отвечает водяная система. Корпус выполнен из стекла и переработанного пластика, с подсветкой ARGB.

Predator Orion 5000 — более доступная модель, но тоже мощная. Здесь используется процессор Intel Core Ultra 7 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080. Объём памяти и дисков также может достигать 128 ГБ ОЗУ и 6 ТБ суммарного хранилища. Охлаждение — система CycloneX и 120 мм вентилятор.

Обе модели поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 7, быстрый Ethernet и множество USB-портов.

В продажу в Европе новинки поступят в первом квартале 2026 года. Стоимость Orion 7000 стартует от €3999, а Orion 5000 — от €2999.