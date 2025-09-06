Acer представила игровые мониторы Nitro: от 4K до ультрашироких изогнутых

Nitro XV275K V6 — 27-дюймовый монитор с 4K-разрешением и частотой 180 Гц. Он поддерживает HDR10, достигает яркости до 1000 нит и передаёт 97% цветовой гаммы DCI-P3. Есть порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Nitro XV273U W1 — ещё один 27-дюймовый вариант, но с разрешением WQHD и частотой до 275 Гц. Яркость достигает 500 нит, цветопередача — 95% DCI-P3. Встроены два динамика по 2 Вт.

Nitro XV270X — 27-дюймовый монитор с 5K-разрешением при 72 Гц или 144 Гц в режиме DFR. Контрастность — 2000:1, цветопередача — 95% DCI-P3. Также есть встроенные динамики.