Acer представила игровые мониторы Nitro: от 4K до ультрашироких изогнутых

Acer представила игровые мониторы Nitro: от 4K до ультрашироких изогнутыхОт 299 долларов
Nitro XV275K V6 — 27-дюймовый монитор с 4K-разрешением и частотой 180 Гц. Он поддерживает HDR10, достигает яркости до 1000 нит и передаёт 97% цветовой гаммы DCI-P3. Есть порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.
Nitro XV273U W1 — ещё один 27-дюймовый вариант, но с разрешением WQHD и частотой до 275 Гц. Яркость достигает 500 нит, цветопередача — 95% DCI-P3. Встроены два динамика по 2 Вт.
Nitro XV270X — 27-дюймовый монитор с 5K-разрешением при 72 Гц или 144 Гц в режиме DFR. Контрастность — 2000:1, цветопередача — 95% DCI-P3. Также есть встроенные динамики.
Nitro XZ403CKR — самый большой в линейке, с диагональю почти 40 дюймов и изогнутой VA-матрицей. Разрешение 5K WUHD, частота 180 Гц (до 288 Гц в режиме WFHD). Время отклика — от 0,5 мс. Есть динамики по 5 Вт и порт USB-C с зарядкой до 90 Вт.
Продажи стартуют в 2026 году: цены начинаются от $ 299 за младшую модель и доходят до $ 999 за топовую версию.