Acer представила игровые ПК Nitro 70 и Nitro 50 с видеокартами RTX 50

Nitro 70 — флагманская модель, которая может быть оснащена процессором AMD Ryzen 9 9950X3D, видеокартой GeForce RTX 5090, до 128 ГБ DDR5−6000 RAM, двумя SSD на 2 ТБ (PCIe Gen 4) и жестким диском на 4 ТБ. Система охлаждения — AIO 360 мм, а блок питания — 1 200 Вт.

Nitro 50 — более доступный вариант с процессором Ryzen 7 8700G и видеокартой GeForce RTX 5080. Память и накопители совпадают с Nitro 70, а блок питания ограничен 850 Вт. Тип системы охлаждения не уточняется.

Оба ПК поддерживают Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Гбит/с, два USB Type-C 3.2, пять USB Type-A 3.2 и два USB 2.0, а также стандартные аудиовыходы.

Стартовая цена Nitro 70 — 1 999 евро, Nitro 50 — 1 699 евро. Ожидается, что сборки появятся в продаже в первом квартале 2026 года.