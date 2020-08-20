Acronis выпустила первую программу-антивирус с резервным копированием

В целом, Acronis True Image уже несколько лет является единственным персональным решением резервного копирования со встроенной защитой от вирусов-вымогателей и кибермайнинга. Новая программа может также защищать от вредоносного ПО в режиме реального времени, проводить сканирование системы на вирусы, фильтровать интернете-содержимое и защищать видеосвязь, например по Zoom, Cisco Webex и Microsoft Teams.

Вышеперечисленные опции включены в лицензии Advanced и Premium, а также предлагаются в виде трёхмесячной пробной версии с лицензиями Standard и Essential.

Кроме того, в новой версии программы добавлены некоторые улучшения по резервному копированию. Например, если во время сохранения копии системы в облако разорвётся Wi-Fi-соединение, то процесс возобновится затем именно с точки прерывания, а не начнётся заново.

Российская версия Acronis True Image 2021 выйдет на рынок в октябре 2020.