Acronis выпустила новую версию программы для резервного копирования системы

Это первое такое решение для обычных пользователей. Она реализует правило резервного копирования «3-2-1», которое рекомендуют использовать ведущие эксперты по защите данных.

Компания утверждает, что Acronis True Image 2020 — единственное персональное решение, обеспечивающее безопасность, доступность, конфиденциальность, подлинность и защищённость данных (SAPAS).

Также новая версия программы включает в себя центр уведомлений в трее, который даёт пользователям актуальные сведения о состоянии резервных копий.

Компания предлагает три версии Acronis True Image: Standard (без облачного хранения) за $49,99, Advanced (250 ГБ облачного хранилища) за $49,99 и Premium (1 ТБ облачного хранилища) за $99,99.