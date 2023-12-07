Adata представила SSD-«танк» SD810: неубиваемый, водонепроницаемый и более быстрый

Adata представила SSD-«танк» SD810: неубиваемый, водонепроницаемый и более быстрыйПоддержка почти любых устройств, даже iPhone
Представлен внешний SSD-накопитель Adata SD810, который не просто хранилище, а «крепость» для ваших данных. К тому же, благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2 x2, скорость чтения/записи которого достигает потрясающих 2000 МБ/с. Гладкий корпус из алюминиевого сплава обеспечивает оптимальное рассеивание тепла, гарантируя стабильность.
SD810 может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP68, он может находиться под водой на глубине более 1 метра до 60 минут. Этот SSD также соответствует стандартам MIL-STD-810G 516.6, выдерживая падения с высоты 1,22 метра.
Универсальность - главное: независимо от того, являетесь ли вы пользователем Windows, Mac или Android, интерфейс USB Type-C обеспечивает кросс-платформенную совместимость. И знаете что? SD810 подходит не только для ПК и Android - он отлично сочетается с новейшими iPhone 15 и игровыми консолями.
Он доступен в цветах «черный обсидиан» и «серебристый метеорит» и в четырех вариантах емкости: 500 ГБ, 1000 ГБ, 2000 ГБ и 4000 ГБ. На все изделия распространяется глобальная трехлетняя ограниченная гарантия.