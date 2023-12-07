Adata представила SSD-«танк» SD810: неубиваемый, водонепроницаемый и более быстрый

SD810 может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP68, он может находиться под водой на глубине более 1 метра до 60 минут. Этот SSD также соответствует стандартам MIL-STD-810G 516.6, выдерживая падения с высоты 1,22 метра.

Универсальность - главное: независимо от того, являетесь ли вы пользователем Windows, Mac или Android, интерфейс USB Type-C обеспечивает кросс-платформенную совместимость. И знаете что? SD810 подходит не только для ПК и Android - он отлично сочетается с новейшими iPhone 15 и игровыми консолями.

Он доступен в цветах «черный обсидиан» и «серебристый метеорит» и в четырех вариантах емкости: 500 ГБ, 1000 ГБ, 2000 ГБ и 4000 ГБ. На все изделия распространяется глобальная трехлетняя ограниченная гарантия.