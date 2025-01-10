Администрация Байдена «напоследок» ужесточит контроль за экспортом чипов Nvidia

Согласно новым правилам, страны будут разделены на три уровня. Первый уровень, включающий США и «ключевых союзников», таких как Япония и Германия, будет иметь минимальные ограничения. Второй уровень охватывает большую часть мира, но при этом ограничивается количество вычислительных мощностей, которые могут быть направлены в какую-либо отдельную страну. Компании из этой группы могут обойти некоторые ограничения, соблюдая «американские стандарты безопасности и прав человека». Третий уровень, включая Китай и Россию, столкнется с практически полным запретом на импорт чипов искусственного интеллекта.

Nvidia и «Ассоциация полупроводниковой промышленности» выразили обеспокоенность, заявив, что новые правила могут нанести ущерб экономическому росту и конкурентоспособности самой США.