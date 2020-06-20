Компьютеры
Сегодня 15:39
Adobe попросит всех пользователей удалить Flash Player
А он всё равно уже почти не нужен
Adobe попросит всех пользователей удалить Flash Player с компьютеров до конца года, до момента, когда программа достигнет завершения жизненного цикла — End-Of-Life (EOL).
Случится это 31 декабря 2020 года. Сразу после этого Adobe не только прекратит выпуск обновлений для программы, но и удалит все ссылки на её скачивание. Это удержит пользователей от установки ПО и использования неподдерживаемой версии.
Также в Adobe сообщили, что контент на базе Flash будет заблокирован от запуска во Flash Player после даты EOL.
Причиной такого решения стали бесконечные атаки на Flash Player со стороны хакеров и создателей вредоносных программ. В принципе, начать удалять ПО можно уже сейчас. Тем более на сегодня количество сайтов, использующих Flash, снизилось до минимальных цифр.