Adobe попросит всех пользователей удалить Flash Player

Случится это 31 декабря 2020 года. Сразу после этого Adobe не только прекратит выпуск обновлений для программы, но и удалит все ссылки на её скачивание. Это удержит пользователей от установки ПО и использования неподдерживаемой версии.

Также в Adobe сообщили, что контент на базе Flash будет заблокирован от запуска во Flash Player после даты EOL.

Причиной такого решения стали бесконечные атаки на Flash Player со стороны хакеров и создателей вредоносных программ. В принципе, начать удалять ПО можно уже сейчас. Тем более на сегодня количество сайтов, использующих Flash, снизилось до минимальных цифр.