AINEX выпустила адаптеры с предупреждением для печально известной серии RTX 40

Опубликовано 20 июня 2024, 16:51
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AINEX выпустила адаптеры с предупреждением для печально известной серии RTX 40Используйте на свой страх и риск
AINEX представила новые L-образные адаптеры 12VHPWR для видеокарт серии RTX 40. Эти адаптеры предназначены для подключения к существующим кабелям питания, входящим в комплект поставки видеокарт с 16-контактными разъемами. Но есть нюанс.
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Адаптеры AINEX выпускаются в стандартном и реверсивном вариантах для различных конфигураций GPU и корпусов.
Однако, в отличие от конкурентов, предлагающих возврат средств из-за проблем с продукцией, AINEX придерживается политики "используйте на свой страх и риск". Они не гарантируют совместимость с обновленным стандартом 12V-2×6 и советуют обращаться к производителям блоков питания для поиска оригинальных L-образных решений.
Хотя эти адаптеры могут удовлетворить специфические потребности моделей RTX 40 с меньшей мощностью, потенциальным пользователям следует действовать осторожно, учитывая подтвержденные случаи сгорания разъемов видеокарт даже с адаптерами.