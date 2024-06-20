AINEX выпустила адаптеры с предупреждением для печально известной серии RTX 40

Адаптеры AINEX выпускаются в стандартном и реверсивном вариантах для различных конфигураций GPU и корпусов.

Однако, в отличие от конкурентов, предлагающих возврат средств из-за проблем с продукцией, AINEX придерживается политики "используйте на свой страх и риск". Они не гарантируют совместимость с обновленным стандартом 12V-2×6 и советуют обращаться к производителям блоков питания для поиска оригинальных L-образных решений.

Хотя эти адаптеры могут удовлетворить специфические потребности моделей RTX 40 с меньшей мощностью, потенциальным пользователям следует действовать осторожно, учитывая подтвержденные случаи сгорания разъемов видеокарт даже с адаптерами.