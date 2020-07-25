Акции AMD выросли на фоне провала Intel

Причиной роста акций AMD журналисты называют недавний финансовый отчёт Intel по результатам второго квартала 2020. В связи с этим компания «синих» рассказала, что выпуск 7-нм процессоров сдвигается на шесть месяцев от запланированной даты.

В результате акции Intel упали. В настоящее время они торгуются по цене в $50,59, продемонстрировав падение на те же 16%. Положение усугубляют заявления различных аналитиков. Например, один из экспертов сказал: «Закон Мура не ждёт Intel». Также он добавил, что задержки «синих» положительно скажутся на AMD, которая теперь имеет преимущество в течение следующих трёх лет.