Акции AMD взлетели на фоне сильных прогнозов TSMC

Акции AMD выросли на 3,1% до $ 165,20 вскоре после открытия торгов в четверг, а акции TSMC выросли на 9,79%. Индекс PHLX Semiconductor Index вырос на 2,8%, приблизившись к рекордному значению 4 214,59. Аналитики объясняют высокие показатели AMD «бычьим» прогнозом аналитика Cowen & Co. Мэтью Рамзи, который повысил ценовой ориентир по акциям компании до 185 долларов со 130 долларов. В качестве ключевого фактора роста Рамзи назвал чип MI300, ориентированный на приложения искусственного интеллекта.

Утешительные прогнозы TSMC также способствовали росту акций AMD. Чипмейкер прогнозирует, что в 2027 году доля чипов с искусственным интеллектом в его доходах будет составлять около десятка процентов, в то время как ранее ожидалось, что этот показатель будет намного меньше.