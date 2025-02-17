Акции Dell выросли на фоне слухов о сделке с ИИ-компанией Илона Маска

Dell ранее сообщала о заказах на серверы с искусственным интеллектом на сумму 3,6 миллиарда долларов только за один квартал. Общий доход компании в прошлом квартале достиг 24,37 миллиарда долларов, что на 10% больше, чем годом ранее.

xAI, конкурирующая с OpenAI, недавно привлекла 6 миллиардов долларов, как сообщается, для покупки графических процессоров для своих ИИ-проектов. ИИ-ассистент Grok доступен в Twitter. Маск также расширяет предприятие xAI в Мемфисе, штат Теннесси.

Dell отказалась от комментариев.