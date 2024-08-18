Акции Dell взлетели на 25% всего за неделю

Недавний рост был вызван тем, что аналитики J.P. Morgan отметили долгосрочные возможности компании в области искусственного интеллекта. Они особенно положительно оценивают предложения Dell в области ИИ-серверов для корпоративных клиентов, рассматривая их как ключевой фактор будущего роста доходов.

Несмотря на некоторые «опасения» по поводу маржи и конкуренции, прогноз остается положительным: более трех четвертей аналитиков, отслеживающих акции компании, присвоили им рейтинг «покупать».

Однако отчет о доходах Dell за первый квартал этого года вызвал обеспокоенность, поскольку показал двузначное снижение операционной прибыли, что привело к временному падению цены акций.