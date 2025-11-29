Акции MediaTek показали лучшую неделю с 2002 года после партнёрства с Google

Компании будут совместно разрабатывать специализированные чипы для искусственного интеллекта — так называемые TPU. Они рассматриваются как будущие конкуренты продукции Nvidia.

Ранее MediaTek сталкивалась с «неопределённым спросом» на свою основную продукцию. Теперь же аналитики инвестиционных банков высоко оценили перспективы партнёрства. Они повысили свои рекомендации по акциям MediaTek и ожидают, что к 2027 году продажи новых чипов могут достичь 4 миллиардов долларов.

MediaTek может вполне успешно диверсифицировать свой бизнес и занять значительную долю на перспективном рынке полупроводников для ИИ, отмечают эксперты.