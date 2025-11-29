Акции MediaTek показали лучшую неделю с 2002 года после партнёрства с Google

Опубликовано 29 ноября 2025, 21:001 мин.
Акции MediaTek показали лучшую неделю с 2002 года после партнёрства с GoogleВ сфере ИИ
Акции тайваньской MediaTek выросли на 22%. Это стало самым значительным недельным ростом с 2002 года. Причиной такого успеха стало объявление о партнёрстве с технологическим гигантом Google.
© Ferra.ru
Компании будут совместно разрабатывать специализированные чипы для искусственного интеллекта — так называемые TPU. Они рассматриваются как будущие конкуренты продукции Nvidia.
Ранее MediaTek сталкивалась с «неопределённым спросом» на свою основную продукцию. Теперь же аналитики инвестиционных банков высоко оценили перспективы партнёрства. Они повысили свои рекомендации по акциям MediaTek и ожидают, что к 2027 году продажи новых чипов могут достичь 4 миллиардов долларов.
MediaTek может вполне успешно диверсифицировать свой бизнес и занять значительную долю на перспективном рынке полупроводников для ИИ, отмечают эксперты.