Акции Nvidia подешевели

Компания продолжает лидировать на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта, а ее чипы обеспечивают большую часть её бурного развития. Аппаратное обеспечение Nvidia, особенно ее Blackwell, пользуется большим спросом, и компания демонстрирует рост. Несмотря на небольшое снижение прогнозируемой валовой прибыли, компания Nvidia остается «крепкой», ее валовая прибыль составляет 74,6%.

Однако Nvidia всё же сталкивается с проблемами. Расходы на ИИ высоки, но отдача от инвестиций пока неясна. Если аппетит рынка к инфраструктуре ИИ замедлится, Nvidia может ощутить последствия. Компания также сталкивается с жесткой конкуренцией, особенно со стороны AMD.

В перспективе позиции Nvidia в области искусственного интеллекта и ее лидерство под руководством Дженсена Хуанга позволяют предположить, что компания продолжит процветать в течение следующих пяти лет, несмотря на возможные препятствия.