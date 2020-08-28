Актуальные видеокарты AMD оказались не полностью совместимы с современной игровой графикой

Полностью совместимы видеокарты серий GeForce RTX, RDNA 2 и Intel HPG. А вот GeForce GTX и современные модели AMD не поддерживают Ultimate-функции под новым уровнем Feature Level 12_2, например Mesh Shaders и VRS.

Mesh Shaders, в частности, предоставляет разработчикам больше контроля над тем, как программа взаимодействует с графическим процессором. Variable Rate Shading (VRS) позволяет разбивать картинку на экране на зоны и рендерить их с разной степенью детализации. Так системные ресурсы направляются туда, где они больше всего нужны.

Также в рамках новых функций для DirectX 12 под уровнем Feature Level 12_2 реализованы технологии DirectX Raytracing и Sampler Feedback. В целом, на сегодня совместимостью с DirectX Feature Level 12_2 обладают только видеокарты GeForce RTX и Quadro RTX.