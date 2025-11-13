Alibaba полноценно представила свои смарт-очки с камерой, заменой батареи и ИИ

Alibaba полноценно представила свои смарт-очки с камерой, заменой батареи и ИИQuark S1
Очки работают в том числе как «персональный ИИ-помощник», используя модель Qwen. Они поддерживают перевод в реальном времени, распознавание объектов, запись POV-видео и голосовое управление.
Дисплей Quark S1 построен на двойных Micro LED с дифракционными линзами и яркостью до 2 300 нит. Очки позволяют регулировать расстояние и высоту под индивидуальные потребности, а также подходят для диоптрий от 0 до 800. Весит устройство всего 51 г.
За работу отвечают два чипа: Snapdragon AR1 и BES BES2800. Поддерживается Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, есть пять микрофонов и два динамика.
Камера Sony IMX681 с углом обзора 109° снимает фото 4032×3024 и 3K-видео с 30 fps, есть стабилизация, ночной режим.
Питание обеспечивают две съемные батареи по 280 мАч, есть три способа подзарядки: мини-док, кейс и USB-C с быстрой зарядкой (50 % за 10 минут). В активном режиме очки работают до 7 часов, в режиме ожидания — до 25 часов. Устройство защищено по стандарту IPX4 и даже совместимо с техникой Apple.