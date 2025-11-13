Alibaba полноценно представила свои смарт-очки с камерой, заменой батареи и ИИ

Очки работают в том числе как «персональный ИИ-помощник», используя модель Qwen. Они поддерживают перевод в реальном времени, распознавание объектов, запись POV-видео и голосовое управление.

Дисплей Quark S1 построен на двойных Micro LED с дифракционными линзами и яркостью до 2 300 нит. Очки позволяют регулировать расстояние и высоту под индивидуальные потребности, а также подходят для диоптрий от 0 до 800. Весит устройство всего 51 г.