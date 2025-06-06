Alienware выпустила миниатюрный игровой ПК из LEGO, но купить его нельзя

Сам набор официально не брендирован логотипами LEGO, но детали настоящие, скорее всего, закуплены напрямую у производителя, пишут СМИ.

Если не хочется участвовать в системе баллов, а модель всё же интересна, можно попробовать собрать её самому из собственных запасов LEGO. В сети уже можно найти похожие проекты от других фанатов.