Alienware выпустила миниатюрный игровой ПК из LEGO, но купить его нельзя

Опубликовано 06 июня 2025, 09:401 мин.
Alienware выпустила миниатюрный игровой ПК из LEGO, но купить его нельзяНадо “заслужить”
Alienware представила миниатюрную копию своего игрового компьютера Area 51, сделанную из 318, вроде как, деталей LEGO. Модель выглядит очень детализированной: есть окно с «внутренностями» — материнской платой, видеокартой, процессором и даже элементами водяного охлаждения.
© Dell
Однако купить этот набор нельзя — его можно получить только за 3500 баллов в программе Alienware Rewards. Чтобы их заработать, нужно установить приложение Alienware Arena и участвовать в различных заданиях и активностях.
Сам набор официально не брендирован логотипами LEGO, но детали настоящие, скорее всего, закуплены напрямую у производителя, пишут СМИ.
Если не хочется участвовать в системе баллов, а модель всё же интересна, можно попробовать собрать её самому из собственных запасов LEGO. В сети уже можно найти похожие проекты от других фанатов.