Компьютеры
Опубликовано 20 июня 2026, 04:30
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Amazon попытается стать конкурентом Nvidia в сфере ИИ-ускорителей

Хочет продавать собственные чипы для ИИ
Amazon через своё облачное подразделение AWS рассматривает возможность продажи собственных процессоров Trainium для ИИ другим компаниям. Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава ИИ-направления Amazon Питер ДеСантис.
Amazon попытается стать конкурентом Nvidia в сфере ИИ-ускорителей

© Ferra.ru

Пока переговоры находятся на ранней стадии, и названия потенциальных покупателей не раскрываются.

Идея продавать чипы, как пишут СМИ, возникла после письма генерального директора Amazon Энди Джесси к акционерам в апреле. Тогда он заявил, что спрос на их собственные процессоры “настолько велик”, что он подумывает о продаже их сторонним заказчикам. Мол, если бы чип-бизнес Amazon был отдельной компанией, его годовой оборот достигал бы 50 миллиардов долларов (сопоставимо с годовым доходом Intel).

AWS не продавала свои чипы напрямую, потому что зарабатывала иначе: клиенты платят не только за обработку данных, но и за хранение, защиту, сетевые услуги и другие сопутствующие сервисы в облаке.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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