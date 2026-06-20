Amazon попытается стать конкурентом Nvidia в сфере ИИ-ускорителей

Пока переговоры находятся на ранней стадии, и названия потенциальных покупателей не раскрываются.

Идея продавать чипы, как пишут СМИ, возникла после письма генерального директора Amazon Энди Джесси к акционерам в апреле. Тогда он заявил, что спрос на их собственные процессоры “настолько велик”, что он подумывает о продаже их сторонним заказчикам. Мол, если бы чип-бизнес Amazon был отдельной компанией, его годовой оборот достигал бы 50 миллиардов долларов (сопоставимо с годовым доходом Intel).

AWS не продавала свои чипы напрямую, потому что зарабатывала иначе: клиенты платят не только за обработку данных, но и за хранение, защиту, сетевые услуги и другие сопутствующие сервисы в облаке.