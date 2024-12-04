Amazon построит крупнейший в мире ИИ-суперкомпьютер

На конференции AWS re:Invent Amazon также анонсировала свой чип нового поколения Trainium 3, обещающий в четыре раза большую производительность, чем его предшественник. Этот чип будет доступен в 2025 году. Глава AWS Мэтт Гарман подчеркнул, что новые кластеры с чипами Trainium на 30-40 % дешевле, чем кластеры с графическими процессорами Nvidia.

Amazon инвестировала в Anthropic 8 миллиардов долларов и намерена конкурировать с такими лидерами в области ИИ, как Microsoft и Google.