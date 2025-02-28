Amazon представила Ocelot, свой первый чип для квантовых вычислений

AWS занимается квантовыми вычислениями с 2019 года, предлагая свой облачный сервис Braket в сотрудничестве с такими лидерами отрасли, как QuEra и Rigetti. Квантовые компьютеры используют кубиты вместо обычных компьютерных битов, что позволяет им решать сложные задачи гораздо быстрее, чем традиционным компьютерам. Эта технология может оказаться полезной в таких областях, как открытие лекарств, кибербезопасность и искусственный интеллект.

Одной из самых больших проблем в квантовых вычислениях является уменьшение количества ошибок. Ocelot, разработанный совместно с Калифорнийским технологическим институтом, призван решить эту проблему. Он оснащен двумя сложенными кремниевыми микрочипами, что позволяет снизить затраты на исправление ошибок на 90%.

AWS считает, что мы приближаемся к практическим отказоустойчивым квантовым компьютерам. Это уже не вопрос «если», а вопрос «когда», — сказал директор AWS по квантовому оборудованию Оскар Пейнтер.