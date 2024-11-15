Amazon разрабатывала устройство для отслеживания… фертильности

Проект был запущен после приобретения Amazon стартапа bluDiagnostics в 2020 году, который разработал устройство под названием FertilityFinder для отслеживания фертильности по образцам слюны. Технология должна была помочь женщинам контролировать ключевые гормоны, такие как эстрадиол и прогестерон, и предсказывать фертильные окна через мобильное приложение.

Несмотря на первоначальные планы выпустить продукт в этом году, команда столкнулась с техническими проблемами, что привело к задержке выпуска. Проект требовал значительных инвестиций в исследования и разработки, а также привлечения высококвалифицированных специалистов, что вызвало еженедельные расходы в размере около $ 1,5 миллиона.

Несмотря на закрытие проекта, Amazon продолжает работать в области «здравоохранительных технологий» и оказывает поддержку уволенным сотрудникам.