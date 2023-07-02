AMD анонсировала новый процессор Ryzen 5 5600X3D за $229, но вы его не получите

К сожалению, онлайн-покупатели могут упустить эту возможность. Кроме того, запасы 5600X3D будут ограничены, и продажи прекратятся, как только Micro Center исчерпает свои запасы.

Несмотря на эти ограничения, 5600X3D представляет собой отличный вариант для пользователей, стремящихся продлить срок службы своих материнских плат AM4 и насладиться повышенной производительностью в играх, в этом поможет увеличенный кэш L3. Кроме того, поскольку это процессор AM4, пользователи могут сэкономить на новой сборке, сохранив существующую оперативную память DDR4. Ryzen 5 5600X3D будет доступен для покупки с 7 июля.