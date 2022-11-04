AMD анонсировала видеокарты нового поколения. Они намного дешевле Nvidia RTX 4090

В рамках мероприятия "Together we advance_gaming," AMD представила первые две видеокарты семейства Radeon RX 7000: Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT. Новая серия использует новейшую графическую архитектуру RDNA 3.

Radeon RX 7900 XTX имеет 24 Гб памяти GDDR6, мощность платы 350 Вт, 96 унифицированных вычислительных блоков RDNA 3, игровую тактовую частоту 2,3 ГГц и обещает быть в 1,7 раза быстрее предыдущего флагмана AMD, Radeon RX 6950 XT, при игре в разрешении 4K.

AMD также подтвердила, что обе видеокарты имеют два 8-контактных разъема - это означает, что они не будут использовать разъемы питания 12VHPWR, которые используются в видеокарте RTX 4090 (который ранее вызвал плавление разъемов).

Обе модели Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT поступят в продажу 13 декабря. Radeon RX 7900 XTX будет продаваться в розницу по цене $999, а RX 7900 XT - по цене $899.