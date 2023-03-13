AMD без лишнего шума выпустила новую бюджетную видеокарту

Что касается технических характеристик, хотя точное количество ядер не подтверждено, весьма вероятно, что AMD Radeon RX 6300 может похвастаться либо 640, либо 512 потоковыми процессорами в пределах 10 или 8 вычислительных блоков. Это меньше, чем у будущих iGPU Phoenix RDNA 3. Также известно, что новый графический процессор работает на частоте 1512 МГц, у карты есть 2 ГБ видеопамяти в конфигурации с 32-битной шиной. Это должно обеспечить пропускную способность до 64 ГБ/с. Карта также должна получить 16 МБ кэш-памяти Infinity.

AMD Radeon RX 6300 получила два выхода для подключения дисплея разрешением 8K при 60 Гц. Карта охлаждается активным вентилятором. Стоимость новинки составляет 399 юаней (около 4000 рублей по актуальному курсу).