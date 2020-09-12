AMD догнала NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в новом поколении видеокарт

Видеокарта в тестах обозначается как AMD Radeon TM Graphics. Журналисты пишут, что под этим обозначением скрывается одна из моделей с графическим процессором Big Navi.

Видеокарту тестировали в сборке с процессором Core i9-9900K. Она набрала 5900-6200 баллов в тесте с разрешением 4К и кадровой частотой 60 FPS.

Что интереснее всего, новая видеокарта AMD оказалась на одном уровне с неразогнанной моделью GeForce RTX 2080 Ti (63 FPS и 6100 баллов). В сравнении с разогнанной версией Radeon RX 5700 XT новинка была на 20% быстрее.