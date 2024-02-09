AMD готовит к релизу Zen 5 и Ryzen 9000, но приготовьтесь заплатить за USB4

Чипсет X870E требует поддержки USB4 со скоростью 40 Гбит/с, что требует дополнительного чипа контроллера. Это означает удорожание материнских плат. Хотя AMD стремится к постоянству, гибкость и доступность могут пострадать.

Несмотря на возможные задержки, Zen 5 обещает удивить благодаря 4-нм чипсетам и улучшенной поддержке DDR5 (до DDR5−6400). Существующие платы AM5 могут присоединиться к этой «вечеринке» с помощью обновления BIOS.

Первоначальные планы по выпуску 16-ядерной линейки Zen 5 к середине 2024 года, похоже, утихли. Ожидается, что Zen 5 будет запущен позже в этом году, возможно, вместе с конкурентоспособными вариантами X3D и Zen 5c.