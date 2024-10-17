AMD и Intel объединились ради расширения архитектуры x86

Опубликовано 17 октября 2024, 04:301 мин.
AMD и Intel объединились ради расширения архитектуры x86Поможет ли это Intel
В историческом шаге AMD и Intel, два давних соперника в чиповой индустрии, объявили о создании консультативной группы x86 Ecosystem Advisory Group. Это совместное усилие направлено на повышение совместимости, упрощение интеграции и улучшение общего опыта для разработчиков, поставщиков ПО, производителей операционных систем и OEM-производителей, работающих с процессорами x86.
Архитектура x86 является доминирующей на протяжении десятилетий, питая все, от ПК до центров обработки данных. Однако рост альтернативных архитектур, таких как Arm, создал вызов x86. Работая вместе, AMD и Intel надеются укрепить экосистему x86 и обеспечить ее дальнейшую актуальность.
Консультативная группа x86 Ecosystem Advisory Group сосредоточится на решении ключевых проблем, стоящих перед отраслью, таких как сложность интеграции различных процессоров x86 и необходимость более последовательной совместимости программного обеспечения, сообщается в пресс-релизе.