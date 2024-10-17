AMD и Intel объединились ради расширения архитектуры x86

Архитектура x86 является доминирующей на протяжении десятилетий, питая все, от ПК до центров обработки данных. Однако рост альтернативных архитектур, таких как Arm, создал вызов x86. Работая вместе, AMD и Intel надеются укрепить экосистему x86 и обеспечить ее дальнейшую актуальность.

Консультативная группа x86 Ecosystem Advisory Group сосредоточится на решении ключевых проблем, стоящих перед отраслью, таких как сложность интеграции различных процессоров x86 и необходимость более последовательной совместимости программного обеспечения, сообщается в пресс-релизе.