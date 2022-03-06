AMD, Intel и NVIDIA выпустят несколько видеокарт в ближайшие месяцы

Так, к концу второго квартала 2022 года появятся Intel ARC для настольных ПК. Считается, что флагманская модель получит имя Arc A780 и будет включать в себя графический процессор DG2-512EU и 16 ГБ памяти GDDR6. Ожидается, что она будет конкурировать с сериями Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3070.

В марте выйдет NVIDIA RTX 3090 Ti, а в апреле ожидаются модели серии AMD Radeon RX 6_50XT. Флагманом станет Radeon RX 6950XT, который будет прямым конкурентом NVIDIA RTX 3090 Ti. Модели RX 6750XT и RX 6650XT должны будут выступить на уровне Intel Arc GPUs.