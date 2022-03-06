AMD, Intel и NVIDIA выпустят несколько видеокарт в ближайшие месяцы

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AMD, Intel и NVIDIA выпустят несколько видеокарт в ближайшие месяцыШквал новинок
Впервые почти за 24 года мы увидим новые видеокарты от трёх компаний сразу в ближайшие несколько месяцев.
Так, к концу второго квартала 2022 года появятся Intel ARC для настольных ПК. Считается, что флагманская модель получит имя Arc A780 и будет включать в себя графический процессор DG2-512EU и 16 ГБ памяти GDDR6. Ожидается, что она будет конкурировать с сериями Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3070.
В марте выйдет NVIDIA RTX 3090 Ti, а в апреле ожидаются модели серии AMD Radeon RX 6_50XT. Флагманом станет Radeon RX 6950XT, который будет прямым конкурентом NVIDIA RTX 3090 Ti. Модели RX 6750XT и RX 6650XT должны будут выступить на уровне Intel Arc GPUs.
Источник: Videocardz