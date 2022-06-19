AMD может выпустить новые процессоры Zen 4 для старых матплат с сокетом AM4

В целом, выпуск процессоров Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 ожидается осенью 2022 года. Новые модели будут поддерживать память DDR5 и PCI Express 5.0. Действительно ли нужно компании выпускать чипсеты для разъёма Socket AM4, пока неясно.

Ранее AMD представила новое поколение процессоров в рамках выставки Computex 2022. Чипсеты построены на новой архитектуре Zen 4, получили встроенную графику RDNA 2 и будут первыми в мире настольными процессорами, выполненными по 5-нм техпроцессу. Они предложат до 16 ядер.