AMD может выпустить новые процессоры Zen 4 для старых матплат с сокетом AM4

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AMD может выпустить новые процессоры Zen 4 для старых матплат с сокетом AM4Вообще-то изначально предполагался только AM5
Инсайдер рассказал, что AMD рассматривает выпуск процессоров с архитектурой Zen 4 в исполнении Socket AM4. То есть новые чипы смогли бы работать в старых материнских платах.
В целом, выпуск процессоров Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 ожидается осенью 2022 года. Новые модели будут поддерживать память DDR5 и PCI Express 5.0. Действительно ли нужно компании выпускать чипсеты для разъёма Socket AM4, пока неясно.
Ранее AMD представила новое поколение процессоров в рамках выставки Computex 2022. Чипсеты построены на новой архитектуре Zen 4, получили встроенную графику RDNA 2 и будут первыми в мире настольными процессорами, выполненными по 5-нм техпроцессу. Они предложат до 16 ядер.