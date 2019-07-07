AMD на 35% снизила стоимость мощного 12-ядерного процессора

Threadripper 2920X AMD позиционирует как «железного коня» для серьёзных геймеров, просьюмеров и создателей контента. Теперь на британском рынке он стоит 369 фунтов (около 29,5 тысяч рублей) вместо 569 (45,4 тысячи). Остальные процессоры линейки тоже потеряли в цене, хоть и не так значительно. 24-ядерный Threadripper 2970WX стоит 900 фунтов (71,8 тысяч рублей) вместо 1100 (87,8 тысяч), а 16-ядерный Threadripper 2950X — 719 фунтов (57,4 тысячи рублей) вместо 809 (64,6 тысяч).

Стоит ожидать, что в других странах цены на данные процессоры тоже снизятся.