AMD начала продавать бесплатный доступ к играм Far Cry 6 и Resident Evil Village вместе с мощной видеокартой

В бандл теперь входит высокопроизводительная модель Radeon RX 6900 XT. Она подходит для 4K- разрешения. Кроме того, с сегодняшнего дня геймеры смогут отдельно купить эту видеокарту, в том числе модели с разгоном и жидкостным охлаждением, и получить бесплатный доступ к Far Cry 6 и Resident Evil Village.

Компания напомнила, что в Radeon RX 6900 XT используются технологии AMD Infinity Cache для снижения задержек и энергопотребления, AMD Smart Access Memory для повышения производительности при использовании в паре с процессорами AMD Ryzen и материнскими платами AMD, а также AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) — для повышения частоты кадров.

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