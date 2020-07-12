AMD начала продавать мощные процессоры в упаковках от младших моделей

Источник опубликовал фотографии процессора Ryzen 5 3600, который продали в коробке из-под Ryzen 3 3200G. Что любопытно, AMD наклеила на упаковку пометку, что внутри действительно находится Ryzen 5 3600, но всё остальное указывало на Ryzen 3 3200G.

Сообщается, что эта неурядица с коробками коснулась целой партии процессоров для китайских покупателей. Эксперты считают, что это могло произойти из-за превзошедших ожидания продаж мощных моделей. Хотя не исключено, что коробки могли быть просто-напросто перепутаны.

Напомним, приставка «G» в названии процессоров AMD означает, что перед вами представитель линейки интегрированных процессоров. Такие отличаются, собственно, встроенной графикой, уменьшенным энергопотреблением, как правило, меньшей производительностью и более низкой ценой.