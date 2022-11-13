AMD начала снижать цены на старые видеокарты

14:04, 13 ноября 2022
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AMD начала снижать цены на старые видеокартыВ преддверии выхода новых карт
Пользователи заметили, что AMD начала снижать цены на видеокарты серии Radeon RX 6000. Компания таким образом готовится к релизу новых моделей.
Подешевела в частности видеокарта Radeon RX 6950 XT. На релизе она стоила 8399 юаней (около 71 000 рублей по текущему курсу). Теперь же её можно купить за 6499 юаней (около 55 000 рублей).
Уже в декабре в продажу должны выйти новые видеокарты RX 7900 XT/XTX.