Компьютеры
14:04, 13 ноября 2022
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AMD начала снижать цены на старые видеокарты

В преддверии выхода новых карт

Пользователи заметили, что AMD начала снижать цены на видеокарты серии Radeon RX 6000. Компания таким образом готовится к релизу новых моделей.

AMD начала снижать цены на старые видеокарты

Подешевела в частности видеокарта Radeon RX 6950 XT. На релизе она стоила 8399 юаней (около 71 000 рублей по текущему курсу). Теперь же её можно купить за 6499 юаней (около 55 000 рублей).

Уже в декабре в продажу должны выйти новые видеокарты RX 7900 XT/XTX.

Источник фото:Notebookcheck
Источник:IThome
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