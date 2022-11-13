AMD начала снижать цены на старые видеокарты

Подешевела в частности видеокарта Radeon RX 6950 XT. На релизе она стоила 8399 юаней (около 71 000 рублей по текущему курсу). Теперь же её можно купить за 6499 юаней (около 55 000 рублей).

Уже в декабре в продажу должны выйти новые видеокарты RX 7900 XT/XTX.