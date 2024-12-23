Опубликовано 23 декабря 2024, 19:301 мин.
AMD начнет именовать видеокарты как Nvidia — RX 9070, RX 9040Раскрыты мобильные варианты новых видеокарт AMD
Как сообщается, AMD, во-первых, работает над графическими процессорами серии Radeon RX 9000, пропустив Radeon 8000, а во-вторых, согласно утечкам, RX 9070 XT станет флагманом этой линейки, а также будет сопровождаться не-XT вариантом и мобильными моделями, такими как RX 9070M XT, RX 9070M и RX 9070S.
Серия 9000 будет включать четыре уровня продуктов, начиная с RX 9040 и заканчивая RX 9070, о RX 9080 пока ничего не говорится.
AMD также обновляет свои продукты на базе RDNA3 и RDNA3.5. Новая интегрированная графика для APU Strix Halo, дебют которой состоится на выставке CES 2025, будет включать до 40 вычислительных блоков. К ним относятся RX 8060S, RX 8050S и RX 8040S.
Тем временем AMD готовит обновления RDNA3, такие как RX 7650 GRE и другие варианты xx50. Это знаменует изменение стратегии наименования AMD, «приближая» ее к подходу NVIDIA.