Серия 9000 будет включать четыре уровня продуктов, начиная с RX 9040 и заканчивая RX 9070, о RX 9080 пока ничего не говорится.

AMD также обновляет свои продукты на базе RDNA3 и RDNA3.5. Новая интегрированная графика для APU Strix Halo, дебют которой состоится на выставке CES 2025, будет включать до 40 вычислительных блоков. К ним относятся RX 8060S, RX 8050S и RX 8040S.

Тем временем AMD готовит обновления RDNA3, такие как RX 7650 GRE и другие варианты xx50. Это знаменует изменение стратегии наименования AMD, «приближая» ее к подходу NVIDIA.