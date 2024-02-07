AMD нарастила долю рынка: отдельная благодарность процессорам Ryzen

Новейшие процессоры серии Ryzen 7000 способствуют росту AMD как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. Доля рынка настольных ПК выросла с 19,2 до 19,8% в 4 квартале 2023 года, а в мобильном сегменте произошел еще один скачок — с 19,5 до 20,3%.

EPYC при этом удерживает позиции в серверах. Хотя в 4 квартале 2023 года доля AMD в серверах немного снизилась с 23,3 до 23,1%, это все равно значительный прирост в 5,5 пункта по сравнению с предыдущим годом. Учитывая недавние крупные сделки по суперкомпьютерам и высокопроизводительным вычислениям, AMD готова к дальнейшему росту доли серверов, которая может достигнуть 30%.

В обоих отчетах отмечается постоянное присутствие Intel, особенно в серверном сегменте и на рынке интегрированной графики (iGPU). В настоящее время доля Intel в поставках iGPU составляет 84%, а на оставшиеся 16% претендует AMD. Однако недавно выпущенные APU Ryzen 8000G от AMD с мощной интегрированной графикой могут изменить ситуацию в бюджетном и основном сегментах.