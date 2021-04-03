AMD нарастила поставки процессоров для победы над Intel

Журналисты отмечают, что увеличение предложения на 20% по-прежнему не соответствует всем требованиям потребителей, однако это, по крайней мере, шаг в верном направлении.

Аналитики полагают, что процессоры Rocket Lake могут перетянуть на себя покупателей, которые разочарованы дефицитом чипов AMD. Поэтому «красной» компании действительно стоит решать проблему с доступностью.

Ранее AMD столкнулась с большим спросом на чипы. Не только потребителям нужны новые процессоры, но и Microsoft с Sony, которые покупают у компании специальные чипсеты для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5. Кроме того, AMD выпустила серверные чипы Zen 3 EPYC Milan, и таким образом лишь увеличила спрос на свои продукты.