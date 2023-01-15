AMD нашла в своих процессорах 31 уязвимость

Сообщается, что компания разработала множество мер по смягчению последствий для незащищённых процессоров. AMD также объявила о добавлении нескольких вариантов AGESA через обновление.

Из-за характера уязвимости обновления AGESA были доставлены OEM-производителям, и сроки выпуска исправления будут зависеть от каждого поставщика. Для потребителей было бы разумно посетить официальный веб-сайт поставщика, чтобы узнать, есть ли обновление.

Ниже перечислены пострадавшие серии CPU: