AMD нашла в своих процессорах 31 уязвимость

12:04, 15 января 2023
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AMD нашла в своих процессорах 31 уязвимостьПроверьте, есть ли у вас обновления
AMD сообщила, что в её процессорах, в том числе линеек Ryzen и EPYC, обнаружена 31 новая уязвимость.
Фото: Unsplash
Сообщается, что компания разработала множество мер по смягчению последствий для незащищённых процессоров. AMD также объявила о добавлении нескольких вариантов AGESA через обновление.
Из-за характера уязвимости обновления AGESA были доставлены OEM-производителям, и сроки выпуска исправления будут зависеть от каждого поставщика. Для потребителей было бы разумно посетить официальный веб-сайт поставщика, чтобы узнать, есть ли обновление.
Ниже перечислены пострадавшие серии CPU:
- Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge)
- APU Ryzen 2000
- APU Ryzen 5000
- серверные AMD Threadripper 2000 HEDT и Pro
- серверные AMD Threadripper 3000 HEDT и Pro
- мобильные Ryzen 2000
- мобильные Ryzen 3000
- мобильные Ryzen 5000
- мобильные Ryzen 6000
- мобильные Athlon 3000