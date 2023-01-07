AMD назвала свою самую быструю видеокарту по цене до $900

Недавно NVIDIA представила свой настольный графический процессор GeForce RTX 4070 Ti, который является первой картой с новейшей архитектурой стоимостью ниже 800 долларов. Это побудило AMD показать слайд, сравнивающий Radeon RX 7900 XT с RTX 4070 Ti.

Согласно представленным тестам, Radeon RX 7900 XT действительно быстрее, чем 4070 Ti, что неудивительно, учитывая, что у первой на 8 ГБ больше памяти и на 67% шире шина памяти. Тем не менее, разрыв относительно небольшой, колеблется от 4% до 10% в зависимости от разрешения. Однако AMD утверждает, что Radeon RX 7900 XT — самая быстрее среди видеокарт дешевле 900 долларов.