AMD ненадолго опередила Intel на рынке процессоров для компьютеров

Данные показывают, сколько процессоров Intel и AMD использовало бенчмарк PassMark. Вчера доля AMD оказалась равной 50,8%, а вот доля Intel — 49,2%. Такие данные были замечены в 9 утра. На момент публикации новости снова наблюдается небольшой перевес в сторону Intel — 50,2% против 49,8%.

Стоит отметить, что Intel пока — безоговорочный лидер на рынке ноутбучных и серверных процессоров. Но нет никаких сомнений, что AMD для неё опасный конкурент.