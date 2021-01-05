Компьютеры
Сегодня 13:01
AMD ненадолго опередила Intel на рынке процессоров для компьютеров
Сейчас Intel уже восстановила позиции
С выходом процессоров Ryzen почти четыре года назад AMD начала медленно, но верно увеличивать свою долю на рынке десктопных платформ. Согласно данным PassMark, на днях компания впервые обошла Intel по этому показателю. Правда, совсем ненадолго.
Данные показывают, сколько процессоров Intel и AMD использовало бенчмарк PassMark. Вчера доля AMD оказалась равной 50,8%, а вот доля Intel — 49,2%. Такие данные были замечены в 9 утра. На момент публикации новости снова наблюдается небольшой перевес в сторону Intel — 50,2% против 49,8%.
Стоит отметить, что Intel пока — безоговорочный лидер на рынке ноутбучных и серверных процессоров. Но нет никаких сомнений, что AMD для неё опасный конкурент.