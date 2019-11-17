AMD обогнала Intel по продажам процессоров ещё в одной стране

В сентябре доля AMD на южнокорейском рынке CPU была равна 51%. В октябре компания уверенно набрала ещё два процента. Теперь у Intel впервые в истории 47-процентная доля.

Проблемы у «синих» начались с выходом процессоров серии Ryzen 3000. До тех пор доля Intel не опускалась ниже 60-процентной отметки, и казалось, что у AMD нет шансов. Но CPU компании на архитектуре Zen 2 многое изменили.

Такая ситуация складывается не только на южнокорейском рынке. Недавний отчёт немецкого интернет-магазина MindFactory показал, что в октябре доля проданных процессоров от AMD в штуках составила 78%, а от Intel — 22%.