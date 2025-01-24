AMD объяснила, для чего была нужно откладывать релиз Radeon RX 9070 до марта

AMD планирует провести специальное мероприятие по запуску в марте. Компания сталкивалась с нехваткой запасов во время прошлых запусков GPU, так что эта задержка может помочь обеспечить лучшую доступность.

AMD также следит за GeForce RTX 5070, запуск которого намечен на февраль. И тратит дополнительное время на доработку программного обеспечения и подготовку к «соревнованиям».

Партнеры компании уже начали поставлять графические процессоры RX 9070 в розничную торговлю.