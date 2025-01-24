AMD объяснила, для чего была нужно откладывать релиз Radeon RX 9070 до марта

Опубликовано 24 января 2025, 10:001 мин.
AMD объяснила, для чего была нужно откладывать релиз Radeon RX 9070 до мартаФокусируясь на улучшении производительности и FSR 4
AMD подтвердила, что ее новые видеокарты Radeon RX 9070, входящие в серию RDNA4, будут выпущены в марте 2025 года. Вице-президент Дэвид МакАфи объяснил, что задержка связана с оптимизацией ПО и улучшением производительности. Компания также добавляет больше игр для поддержки FSR 4, своей новейшей технологии апскейлинга.
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AMD планирует провести специальное мероприятие по запуску в марте. Компания сталкивалась с нехваткой запасов во время прошлых запусков GPU, так что эта задержка может помочь обеспечить лучшую доступность.
AMD также следит за GeForce RTX 5070, запуск которого намечен на февраль. И тратит дополнительное время на доработку программного обеспечения и подготовку к «соревнованиям».
Партнеры компании уже начали поставлять графические процессоры RX 9070 в розничную торговлю.