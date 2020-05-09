AMD объяснила, для чего лучше подходят конкретные модели процессоров компании

Сообщается, что на сайте AMD опубликовали маркетинговые материалы по представленным недавно бюджетным процессорам Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Благодаря этому стало возможно оценить позиционирование новинок.

Итак модель Ryzen 3 3100 представляется как конкурент Intel Core i3-9100F, а Ryzen 3 3300X — Core i5-9400 или Core i5-9400F. Естественно, показано, что модели AMD намного превосходят эти процессоры Intel. Можно судить по диаграммам: