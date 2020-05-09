Компьютеры
Сегодня 16:09
AMD объяснила, для чего лучше подходят конкретные модели процессоров компании
Что — для игр, что — для создания контента?
AMD объяснила, для чего лучше подходят конкретные модели процессоров компании. На сайте AMD появилась таблица с рекомендованными сферами применения новых чипов.
Сообщается, что на сайте AMD опубликовали маркетинговые материалы по представленным недавно бюджетным процессорам Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Благодаря этому стало возможно оценить позиционирование новинок.
Итак модель Ryzen 3 3100 представляется как конкурент Intel Core i3-9100F, а Ryzen 3 3300X — Core i5-9400 или Core i5-9400F. Естественно, показано, что модели AMD намного превосходят эти процессоры Intel. Можно судить по диаграммам:
Кроме того, представляется вот такая таблица о качестве работы различных процессоров в играх, игровом стриминге, создании контента. Тут можно увидеть, что Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X уже для создания контента подходят не очень хорошо, а первая модель даже не является оптимальным вариантом и для игр.
AMD