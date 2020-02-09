Компьютеры
Сегодня 15:22
AMD объяснила, как добиться максимальной производительности от нового 64-ядерного процессора
Инструкция, как сделать монстра
Недавно начались продажи 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X. Этот большой и, пожалуй, самый производительный потребительский процессор уже проверили в тестах, но они показали не весь потенциал CPU. AMD теперь объяснила, как добиться максимальной производительности от монструозного Ryzen.
В сети опубликовали рекомендации компании по конфигурации компьютера, которая должна раскрыть на полную мощность 64 ядер. Если верить AMD, для этого пользователю понадобятся:
- 128-256 ГБ оперативной памяти (по 1-2 ГБ на логическое ядро);
- операционная система Windows 10 новой версии (не старее Windows 10 18362.535+);
- приложения, поддерживающие более 65 потоков;
- отдельные накопители для записи проекта и чтения проекта, а также для операционной системы.
Кроме того, AMD советует рассмотреть возможность отключения антивирусного программного обеспечения и механизмов восстановления системы.
AMD