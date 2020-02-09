AMD объяснила, как добиться максимальной производительности от нового 64-ядерного процессора

В сети опубликовали рекомендации компании по конфигурации компьютера, которая должна раскрыть на полную мощность 64 ядер. Если верить AMD, для этого пользователю понадобятся:

128-256 ГБ оперативной памяти (по 1-2 ГБ на логическое ядро);

операционная система Windows 10 новой версии (не старее Windows 10 18362.535+);

приложения, поддерживающие более 65 потоков;

отдельные накопители для записи проекта и чтения проекта, а также для операционной системы.

Кроме того, AMD советует рассмотреть возможность отключения антивирусного программного обеспечения и механизмов восстановления системы.